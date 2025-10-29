پخش زنده
امروز: -
سه نماینده شایسته تنیس روی میز ایران امروز در مرحله یکهشتم نهایی رقابتهای انفرادی بازیهای آسیایی جوانان بحرین، برای صعود به جمع هشت بازیکن برتر قاره به میدان میروند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از درخشش نمایندگان کشورمان در مراحل مقدماتی و یکشانزدهم نهایی، فردا سه ملیپوش جوان کشور در حساسترین دیدارهای خود در شهر منامه به مصاف رقبای قدرتمند جهانی و آسیایی خواهند رفت.
در بخش دختران، وانیا یاوری ملیپوش شایسته کشورمان و تنها نماینده دختر ایران در این رقابتها، ساعت ۱۱:۰۰ به وقت تهران در میز شماره ۴ برابر ووی یینگسیوان از چین تایپه صفآرایی میکند؛ حریفی که عنوان قهرمانی رقابتهای کانتندر جوانان پریشتینا را در کارنامه دارد. یاوری پیش از این با چهار پیروزی متوالی برابر حریفانی از مالزی، امارات، یمن و فیلیپین، مقتدرانه به جمع ۱۶ بازیکن برتر راه یافته بود. هدایت وی را نسیم رنجبر سرمربی تیم ملی جوانان دختر کشورمان بر عهده دارد.
در بخش پسران، مبین امیری پینگپنگباز جوان کشورمان، پس از پیروزی ۳ بر ۲ برابر نماینده هند، ساعت ۱۲:۱۰ به مصاف تانگ ییرن از چین میرود. حریف چینی او یکی از برترین بازیکنان رده سنی جهان به شمار میرود که قهرمانی در کانتندر جوانان اسلوونی را در کارنامه دارد.
همچنین بنیامین فرجی ملی پوش تنیس روی میز کشورمان که در مرحله قبل با پیروزی قاطع ۳ بر صفر مقابل جیکوب کویندو از فیلیپین صعود کرد، فردا ساعت ۱۲:۴۵ در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف ویلیام من از هنگکنگ خواهد رفت. فرجی پیشتر در رقابتهای بینالمللی نیز با عملکرد درخشان خود برابر بازیکنان قدرتمند آسیا نتایج ارزشمندی کسب کرده است. هدایت ملیپوشان پسر کشورمان در این مسابقات را میعاد مکیف بر عهده دارد.
مسابقات تنیس روی میز بازیهای آسیایی جوانان بحرین در شهر منامه در حال برگزاری است.