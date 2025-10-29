پخش زنده
تیم بسکتبال ۳ نفره دختران و پسران ایران پس از حضور بازیهای آسیایی جوانان بحرین به کشور بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیمهای بسکتبال ۳ نفره دختران و پسران ایران پس از نخستین حضور خود در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، با استقبال فتانه ملک نایب رئیس بانوان فدراسیون، مسعود عماری رئیس کمیته بسکتبال سه به سه و جمعی از مسئولین فدراسیون از طریق فرودگاه بینالمللی امام خمینی (ره) وارد کشور شد.
علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی و الینا آوینی، النا احمدیان، هستی خزایی و مبینا بریهی زیر نظر سحر نجفی در این رقابتها حضور داشتند.
دختران ایران موفق شدند عنوان نایب قهرمانی این دوره از رقابتها را کسب کنند.