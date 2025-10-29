به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نجف آباد گفت: این حادثه که ساعت ۲۲ و ۲ دقیقه به آتش نشانی اعلام و ۹ خودروی آتش نشانی از ۵ ایستگاه نجف آباد به محل حادثه اعزام شدند.

آتش پاد سوم حسنعلی امیر کاوه افزود: به علت آتش سوزی گسترده از شهر‌های فولاد شهر، خمینی شهر، جوزدان، گلدشت، شهرک صنعتی جوزدان و منتظریه نیز خودرو‌های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت:در مجموع ۱۴ دستگاه خودرو آتش نشانی و ۱۳ دستگاه تانکر آب رسان در خاموش کردن آتش حضور داشتند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی نجف آبادافزود: علت حادثه در حال بررسی است.