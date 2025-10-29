پخش زنده
آتش سوزی ساختمان فروشگاه لوازم خانگی در نجف آباد مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نجف آباد گفت: این حادثه که ساعت ۲۲ و ۲ دقیقه به آتش نشانی اعلام و ۹ خودروی آتش نشانی از ۵ ایستگاه نجف آباد به محل حادثه اعزام شدند.
آتش پاد سوم حسنعلی امیر کاوه افزود: به علت آتش سوزی گسترده از شهرهای فولاد شهر، خمینی شهر، جوزدان، گلدشت، شهرک صنعتی جوزدان و منتظریه نیز خودروهای آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی گفت:در مجموع ۱۴ دستگاه خودرو آتش نشانی و ۱۳ دستگاه تانکر آب رسان در خاموش کردن آتش حضور داشتند.
معاون عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی نجف آبادافزود: علت حادثه در حال بررسی است.