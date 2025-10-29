پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات در دیدار با سفیر اندونزی با اشاره به پروژههای ملی در حوزه نسل پنجم، فیبر نوری و ارتباطات روستایی، آمادگی ایران را برای انتقال این تجربیات به اندونزی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در دیدار با «رولیانشاه سومیرات»، سفیر جمهوری اندونزی در ایران، با اشاره به ظرفیتهای موجود دو کشور برای همکاری، اظهار امیدواری کرد این دیدار زمینهساز ارتقای روابط دوجانبه شود.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مسئولیت کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، گفت: در سالهای گذشته، بهرغم تلاشهای طرف ایرانی و پیگیریهای وزارت ارتباطات، جلسات این کمیسیون برگزار نشده است و امیدوارم با حضور شما بهعنوان سفیر اندونزی، گشایشی در این حوزه ایجاد شود.
وی با اشاره به برنامه چشمانداز ۲۰۴۵ اندونزی و با بیان اینکه اقتصاد دیجیتال نیز یکی از محورهای این برنامه است، افزود: در ایران نیز بر اساس برنامه پنجساله، سهم اقتصاد دیجیتال باید به ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی برسد و این نشان میدهد که دو کشور اهداف مشترکی در این زمینه دارند.
هاشمی در ادامه، امنیت سایبری را یکی از زمینههای همکاری میان دو کشور دانست و با اشاره به پروژههای در دست اجرای وزارت ارتباطات در حوزه توسعه ارتباطات روستایی، نسل پنجم تلفن همراه و فیبر نوری منازل و کسبوکارها، اعلام آمادگی کرد با توجه به وجود ۱۸ هزار جزیره در اندونزی، ایران تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک بگذارد.
وی همچنین هوش مصنوعی را یکی دیگر از حوزههای همکاری دانست و افزود: این حوزه از اولویتهای ویژه است و میتوان با مشارکت بخش خصوصی و ایجاد شرکتهای مشترک، همکاریهای مؤثری شکل داد.
وزیر ارتباطات با اشاره به وجود پلتفرمهای بزرگ دیجیتال در ایران و زمینههای مشترک فرهنگی میان دو کشور، اعلام کرد که میتوان از تجربیات و ظرفیتهای این پلتفرمها نیز بهره گرفت.
او با اشاره به امضای سند تعرفه ترجیحی توسط ایران افزود: این سند هماکنون در اختیار دولت اندونزی است و امیدواریم با نهایی شدن آن، مبادلات اقتصادی دو کشور گسترش یابد.
سفیر اندونزی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از برگزاری نشست، اعلام کرد که از سوی رئیسجمهور اندونزی مأموریت ویژهای برای توسعه همکاریها با ایران دارد. وی ضمن تمجید از مقاومت ایران در جنگ ۱۲ روزه، ایران را الگویی از پایداری و استقامت دانست.
سومیرات با تأکید بر اهمیت ارتباطات و فناوریهای نوین گفت: بیتوجهی به این فناوریها موجب عقبماندگی کشورها میشود. وی اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین را زمینههای مناسبی برای همکاریهای دوجانبه عنوان کرد.
سفیر اندونزی در پایان این دیدار از وزیر ارتباطات برای شرکت در مراسم روز استقلال این کشور دعوت به عمل آورد.
گفتنی است اندونزی هشتادمین سال استقلال خود را جشن میگیرد و روابط ایران با این کشور نیز به ۷۵ سال میرسد که نشاندهنده پیوندهای عمیق و دیرینه میان دو ملت است.