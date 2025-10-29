مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار از نیم بها شدن سینما آزادی کرمانشاه در روز جهانی انیمیشن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمد جواد کنجوری گفت: به مناسبت این روز جهانی؛ انیمیشن سینمایی یوز تولید فاخر ایرانی در روز چهارشنبه ۷ آبان ماه در سینما آزادی کرمانشاه بصورت نیم بها پخش خواهد شد.

وی گفت: یوز یک انیمیشن سینمایی ایرانی در ژانر ماجراجویی به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه تولید شده‌است.

کنجوری افزود: این انیمیشن توسط سازمان توسعه سینمایی سوره ساخته شده و نخستین انیمیشن سینمایی سه‌بعدی ایران با موضوع حیات وحش به‌شمار می‌آید.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان از همشهریان خواست باتوجه به استقبال خانواده در این روز حتما بلیت خود را بصورت اینترنتی از سامانه گیشه ۷ به نشانی www.gisheh۷.ir تهیه کنند.