به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مدیر بنیاد مسکن ملایر، در خصوص بهسازی معابر روستای چشمه زروق از توابع بخش زند، گفت: براساس برنامه ریزی و هماهنگی انجام شده در جهت ارتقای سطح خدمات ومحرومیت زدایی وتسهیل در رفت وآمد قسمت عمده معابر خاکی روستا در قالب فاز اول اجرای طرح هادی ساماندهی و بهسازی شده است.

روح الله بهرامی افزود: این پروژه مهرماه امسال به مرحله انجام آسفالت وبهره برداری رسید.

وی گفت: عملیات پروژه شامل جدولگذاری به متراژ ۹۴۰ متر طول، زیرسازی به طول ۷/. کیلومتر و اجرای آسفالت به مساحت ۴۸۰۰ مترمربع است.

بهرامی بیان کرد: ساخت یک دهانه پل ۳ متری به عرض ۴ متر با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد نیز در حال اجراست.