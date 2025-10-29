قدردانی وزیر کشور پاکستان برای میزبانی شایسته مشهد از زائران کشورش
وزیر کشور پاکستان برای میزبانی شایسته مشهد از زائران پاکستانی، قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، سید محسن نقوی که ️شامگاه دیروز (سه شنبه) پس از حضور در اجلاس وزاری کشور عضو اکو در تهران، به منظور زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد سفر کرده بود، در فرودگاه بینالمللی شهید هاشمی نژاد مورد استقبال معاون سیاسی، اجتماعی استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.
محمد علی نبی پور شامگاه سه شنبه در این دیدار گفت: علاوه بر جنبههای گردشگری زیارتی بهواسطه وجود مضجع منور امام رضا (ع)، مشهد دارای ظرفیتهای منحصر به فردی در حوزه گردشگری سلامت برای مسافران پاکستانی است.
وی افزود: دیگر ظرفیتهای ویژه مشهد در حوزه گردشگری، علاوه بر زیارت، فرصتهای مفیدی برای اتباع پاکستانی فراهم میکند.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به تلاشها برای میزبان شایستهای از زائرین امام رضا (ع)، گفت: خوشحالیم که مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور، میزبان زائران کشورهای مختلف از جمله پاکستان است.
نبی پور با قدردانی از حمایتهای پاکستان در جنگ ۱۲ روزه از جمهوری اسلامی ایران، افزود: میزبانی از نمایندگان کشور دوست و برادر پاکستان در مشهد برای همه ایرانیها بهویژه برای ما در مشهد، افتخاری بزرگ است.