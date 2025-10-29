سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از تخصیص هزار و ۲۴۰ تن قیر رایگان به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال به شهرداری لردگان خبر داد.

تخصیص هزار و ۲۴۰ تن قیر رایگان به شهرداری لردگان برای آسفالت معابر بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،احسان حسینی گفت: برای بهسازی و ساماندهی معابر خاکی و دارای آسفالت غیر قابل استفاده در محدوده بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر لردگان، هزارو۲۴۰ تن قیر رایگان به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال به شهرداری شهر لردگان تخصیص یافته است.

وی افزود: این میزان قیر برای آسفالت حدود ۱۸۰ هزار مترمربع از معابر خاکی و مضمحل در محدوده بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی شهر لردگان مورد استفاده قرار گرفت.

حسینی خاطرنشان کرد: از همین محل در سال گذشته نیز هزار و ۲۶۰ تن قیر رایگان به ارزش ۱۱۰ میلیارد ریال برای اجرای عملیات آسفالت معابر خاکی به شهرداری لردگان تخصیص داده شده بود.