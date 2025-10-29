به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در نشست با اصحاب رسانه گفت: عملیات راهداری زمستانی با اولویت راه‌های بزرگراهی و شریانی در حال اجرا است.

حمیدرضا پیمان‌جو افزود: در استان حدود ۲۰ گردنه برف‌گیر در محور‌های شریانی وجود دارد که طول آنها بین ۵ تا ۱۵ کیلومتر متغیر است و ۲۲ اکیپ در این محور‌ها مستقر هستند.

وی درباره نقاط حادثه‌خیز استان اظهار داشت: از ۱۳ نقطه حادثه‌خیز مصوب سال ۱۴۰۱ کمیسیون ایمنی راه‌های کشور، ۵ نقطه مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۵ نقطه مربوط به ۱۴۰۳ رفع حادثه‌خیزی شده و سه نقطه باقیمانده که تکلیف سال ۱۴۰۴ هستند، دارای قرارداد فعال و در حال اجراست.

پیمان‌جو گفت: با همکاری پلیس راهور، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۲۴ نقطه حادثه‌خیز جدید شناسایی شد که ۱۸ نقطه رفع خطر شده است. در سال جاری نیز از ۲۸ نقطه شناسایی‌شده، ۱۵ مورد ایمن‌سازی شده و ۱۳ نقطه دیگر در دست اقدام است.

مدیرکل راهداری استان با اشاره به شرایط کوهستانی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هزینه‌های راه‌سازی و پل‌سازی در این استان تا ۷ برابر بیشتر از استان‌های هم‌سطح است. وجود ۷۳۰۰ پل کوچک و بزرگ و ۳۱ تونل معادل حدود ۸ درصد تونل‌های کشور نشان‌دهنده شرایط خاص زیرساختی استان است.

وی افزود: در حوزه ایمن‌سازی، اقداماتی مانند نصب جداکننده بتنی (نیوجرسی)، اجرای روشنایی طولی در محورها، گردنه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها انجام شده است. نصب چراغ‌های ال‌ای‌دی کم‌مصرف در تونل‌های یاسوج–اصفهان و روشنایی گردنه‌های گل‌زرد و کاکان از جمله این موارد است.

پیمان‌جو از انعقاد ۱۱ قرارداد با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان برای روکش آسفالت حدود ۲۳۰ کیلومتر از محور‌های اصلی استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در محور‌های باشت، دهدشت–تونل کوه‌پاک (۲۰ کیلومتر)، یاسوج–اقلید (۲۹ کیلومتر)، یاسوج–شیراز، یاسوج–سی‌سخت–دهدشت (۲۰ کیلومتر)، یاسوج–اصفهان (۲۰ کیلومتر) و یاسوج–پل بریم–گچساران (۲۲ کیلومتر) در دست اجراست.

وی ادامه داد: هم‌زمان با روکش آسفالت، خط‌کشی این محور‌ها نیز آغاز شده است. تاکنون ۵۱ کیلومتر خط‌کشی و ۲۳ کیلومتر روکش حفاظتی انجام شده و در مجموع ۷۴ کیلومتر از راه‌های اصلی استان در نیمه نخست سال جاری روکش شده است.

مدیرکل راهداری استان درباره نوسازی ناوگان حمل‌ونقل گفت: از ۳۱.۵ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص‌یافته برای نوسازی ناوگان اتوبوسی، ۲۹.۴ میلیارد تومان جذب شده است. همچنین برای نوسازی ۵۴ دستگاه سواری بین‌شهری تسهیلات کم‌بهره ۵ میلیارد ریالی برای هر متقاضی اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: ۱۱ دستگاه مایلر، ۴ دستگاه لودر و ۳ دستگاه گریدر که سال‌ها غیرفعال بودند بازسازی شده و با خرید تجهیزات جدید، استان در بخش ماشین‌آلات راه‌سازی برای سال‌های آینده تأمین شده است.

پیمان‌جو با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند نظارتی گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۳ تنها ۱۴ دوربین نظارت تصویری و ۲۱ سامانه ثبت تخلف در استان فعال بوده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۰ سامانه جدید نصب شده و مجوز نصب ۴۴ سامانه جدید دیگر با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان صادر شده است.

وی افزود: برخی از سامانه‌ها به صورت دوبل نصب می‌شوند تا میانگین سرعت میان دو نقطه محاسبه و از کاهش سرعت موقت جلوگیری شود. دوربین‌های قدیمی نوسازی و با دوربین‌های باکیفیت‌تر جایگزین شده‌اند.

پیمان‌جو از احداث مرکز پایش تصویری برای مدیریت و نظارت بر سامانه‌های هوشمند خبر داد و گفت: ساختمان این مرکز در حال احداث است و پس از بهره‌برداری به دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند هلال احمر، اورژانس و پلیس خدمات خواهد داد.

مدیرکل راهداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آمار تردد در محور‌های استان گفت: متوسط تردد روزانه در جاده‌های استان ۵۴ هزار وسیله نقلیه و میانگین ورود و خروج بین‌استانی ۶۰ هزار خودرو است. در نیمه نخست امسال بیش از ۱۰ میلیون و ۸۳۷ هزار خودرو وارد استان شده یا از آن خارج شده‌اند.

وی محور‌های یاسوج–شیراز (پاتاوه)، یاسوج–گچساران، بابامیدان–گچساران، یاسوج–سی‌سخت و میدان–یاسوج را پرترددترین مسیر‌های استان اعلام کرد.

پیمان‌جو در پایان به پروژه گردنه سیلاب (جاده عدور) اشاره کرد و گفت: این پروژه با هدف اتصال به استان چهارمحال و بختیاری و به عنوان خواسته ۴۰ ساله مردم منطقه با اعتبار ملی در دست اجراست و عملیات خاک‌برداری آن تا ۱۰ روز آینده به پایان می‌رسد.