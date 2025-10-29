به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این دستگاه با فناوری روز، لرزش‌های زمین را به‌صورت دقیق و لحظه‌ای ثبت و به مراکز ملی لرزه‌نگاری ارسال می‌کند و گامی مهم در ارتقای ایمنی و مدیریت بحران منطقه به شمار می‌رود.

شتاب‌نگار به لرزه‌نگار‌هایی که برای تعیین حرکات شدید زمین به کار می‌روند یا به بیانی ساده‌تر شتاب‌سنج‌های زمین‌لرزه اطلاق می‌شود. اغلب آنها به صورت جعبه‌ای مستقل که بی‌نیاز از لوازم جانبی است، طراحی و امروزه مستقیما به اینترنت وصل می‌شوند.

این دستگاه از اجزای اصلی سنسورها، دیجیتایزر، حافظه و باطری تشکیل شده است. اگرچه این دستگاه‌ها به منظور ثبت جنبش‌های ناشی از زمین‌لرزه‌ها ساخته شده‌اند، ولی طراحی آنها به گونه‌ای است که فقط در محدوده‌ معینی که ارزش مهندسی دارد می‌توانند شتاب‌های حاصل از زمین‌لرزه را ثبت کنند. معمولاً این دستگاه‌ها در اثر حرکات قوی زمین شروع به کار می کنند.