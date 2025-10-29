طرح‌های هادی روستایی مربوط به ۵ روستا در شهرستان جیرفت و یک روستا در شهرستان قلعه گنج تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در جلسه کمیته تصویب طرح‌های هادی روستایی طرح‌های مربوط به ۵ روستا در شهرستان جیرفت و یک روستا در شهرستان قلعه‌گنج مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

در این جلسه بازنگری طرح هادی روستا‌های «باب‌نم»، «استخر گروک» و «دامنه» از بخش ساردوئیه، «سالاریه» و «امیرآباد بالا» از بخش اسماعیلی مصوب، همچنین تهیه طرح هادی جدید روستای «سفیدباز» از بخش ساردوئیه به تصویب اعضا رسید.

همچنین بازنگری طرح هادی روستای «رایین‌قلعه» از بخش چاه‌خدای شهرستان قلعه‌گنج نیز پس از ارائه گزارش مشاور مربوطه، مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

هدف از اجرای طرح‌های هادی روستایی، ساماندهی و بهبود وضعیت سکونت، توسعه زیرساخت‌ها، و ایجاد زمینه‌های لازم برای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان عنوان شده است.