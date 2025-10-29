پخش زنده
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار شهردار قم با اشاره به مشکلات جوانان کشور تصریح کرد: جوانان سرمایه اصلی کشورند و باید به مسائل ازدواج، اشتغال و مسکن آنان توجه جدی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید در دیدار شهردار قم، با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) گفت: توضیحات ارائهشده نشان میدهد شهرداری قم در مسیر فعالیتهای تازه و سازندهای برای پیشرفت شهر در جنبههای مختلف گام برداشته است.
ایشان با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی» متشکل از دو بُعد «جمهوری» و «اسلامی» است افزود: همه دستگاهها باید به هر دو جنبه توجه داشته باشند؛ شهرداری تنها مسئول عمران و آبادانی شهر نیست، بلکه باید به مسائل فرهنگی نیز اهتمام ورزد و از مدارس تا مساجد، آموزشهای فرهنگی را توسعه دهد.
آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر جایگاه ویژه قم گفت: قم با هیچیک از شهرهای کشور قابل مقایسه نیست، چراکه متعلق به تمام جهان اسلام است.
ایشان دو مرکز مذهبی حرم مطهر حضرت معصومه (سلام الله علیها) و مسجد مقدس جمکران را از سرمایههای بیبدیل قم برشمرد و گفت: توجه و بهرهگیری بیشتر از این دو ظرفیت میتواند به پیشرفت فرهنگی و مادی شهر کمک شایانی کند.
آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت توجه ویژه دولت و شهرداری به شهر قم و تسریع در احداث فرودگاه این شهر تأکید کرد و افزود: راهاندازی فرودگاه قم میتواند ظرفیت تازهای برای این شهر به همراه داشته باشد.
این مرجع تقلید همچنین با اشاره به مشکلات جوانان کشور تصریح کرد: جوانان سرمایه اصلی کشورند و باید به مسائل ازدواج، اشتغال و مسکن آنان توجه جدی شود.
ایشان از شهرداری خواست با کمک خیرین در رفع این مشکلات نقشآفرین باشد تا زمینه ازدواج و فرزندآوری در جامعه افزایش یابد.
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به فشارهای اقتصادی بر مردم، تأکید کرد: شهرداری باید در حد توان برای بهبود وضعیت معیشتی و کنترل تورم تلاش کند و با هدایت و آموزش اصناف، مانع از رفتارهای غیرمنصفانه در حوزه بازار و مسکن شود.
ایشان همچنین به نقش حوزۀ علمیه در حمایت فکری از مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: حوزۀ علمیه قم پشتوانهای ارزشمند است که بدون اتکا به منابع دولتی و تنها با حمایتهای مردمی اداره میشود.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان ضمن دعا گفت: انشاءالله کارهایی که انجام میدهید مورد توجه حضرت ولی عصر (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) قرار گیرد.