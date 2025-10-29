پخش زنده
برای بیش از ۲۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی پروانه صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در جلسه شورای تأمین مسکن آذربایجانغربی گفت: برای ۲۰ هزار و ۶۰۰ واحد از طرحهای نهضت ملی مسکن در سطح استان پروانه ساختمانی صادر شده است.
پیمان آرامون افزود: از این تعداد پروانه ساختمانی صادر شده؛ ۱۷ هزار و ۴۹۵ واحد عملیات اجرایی خود را آغاز کردند و در مراحل مختلف ساخت هستند.
آرامون، با اشاره به تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی اظهارکرد: ۲۵ هزار و ۳۸۵ متقاضی مؤثر طرح نهضت ملی مسکن در استان وجود دارد که درحال حاضر ۲۳ هزار و ۹۹۵ نفر نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کردهاند.
وی، با اشاره به روند تأمین زمین و آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی آمادهسازی در ۳۵ سایت نهضت ملی مسکن با یکهزار و ۱۵۶ هکتار مساحت در دست اجراست که عملیات ۲۲ سایت با ۴۹۷ هکتار به صورت کامل آمادهسازی شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، به اشاره به لزوم همکاری بیش از پیش شرکتهای خدماترسان در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن اضافه کرد: تسریع در اجرای طرح نهضت خانه سازی در سطح استان و توسعه خدمات زیربنایی نیازمند مشارکت و همکاری بیش از پیش دستگاههای اجرایی خدماترسان است تا بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.