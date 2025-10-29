پخش زنده
رئیس پارک علم و فناوری لرستان گفت: امسال برای نخستینبار، دبیرخانه استانی جشنواره شیخ بهایی در استانهای مختلف کشور از جمله لرستان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس پارک علم و فناوری لرستان در نشست با خبرنگاران در سالن جلسات پارک علم و فناوری لرستان با اشاره به برگزاری جشنواره شیخ بهایی در استان اظهار کرد: این جشنواره با محوریت پارک علم و فناوری برگزار میشود و صاحبان ایده میتوانند طرحها و ایدههای خود را برای ارزیابی و حمایت به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
محمودرضا شاکرمی افزود: امسال برای نخستینبار، دبیرخانههای استانی جشنواره شیخ بهایی در استانهای مختلف کشور از جمله لرستان تشکیل شدهاند تا روند برگزاری و ارزیابی طرحها با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود.
رئیس پارک علم و فناوری لرستان گفت: برگزاری این جشنوارهها فرصت مناسبی برای معرفی ایدههای علمی و فناوری به سرمایهگذاران و همچنین شناسایی نخبگان و صاحبان ایده در سطح ملی است.
شاکرمی با اشاره به برگزاری جشنواره در دو سطح استانی و ملی، بیان کرد: در این دوره، ۳ نفر برتر هر استان به مرحله ملی جشنواره معرفی خواهند شد.
وی با اشاره به ساختار دوگانه این رویداد گفت: جشنواره در دو بخش اصلی طراحان کسبوکار و فناوری و تجاریسازی برگزار میشود.
رئیس پارک علم و فناوری لرستان درباره جوایز برگزیدگان نیز افزود: در بخش صاحبان ایده، جوایز نفرات سوم، دوم و اول به ترتیب ۱۵۰ میلیون، ۳۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان و در بخش فناوری و تجاریسازی نیز ۳۰۰ میلیون، ۵۰۰ میلیون و یک میلیارد تومان خواهد بود.
شاکرمی با بیان اینکه جشنواره ملی شیخ بهایی از قدیمیترین رویدادهای حوزه علم و فناوری در کشور است، گفت: این جشنواره با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار میشود و یکی از اهداف آن ایجاد شبکه ارتباطی میان صاحبان ایده، سرمایهگذاران داخلی و حتی سرمایهگذاران خارجی است.
وی تأکید کرد: چنین ارتباطاتی میتواند منجر به رشد اکوسیستم نوآوری، تجاریسازی طرحها و جذب سرمایه برای تبدیل ایدهها به محصولات کاربردی شود.
وی با تأکید بر اینکه ایجاد دبیرخانه استانی جشنواره شیخ بهایی میتواند موجب رونق فعالیتهای فناورانه در لرستان شود، گفت: هدف ما این است که لرستان را به یکی از قطبهای نوآوری و فناوری کشور تبدیل کنیم و از ظرفیت نخبگان و صاحبان ایده برای توسعه اقتصاد دانشبنیان استان بهره ببریم.