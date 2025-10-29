به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهزاد فر در جلسه کمیته برنامه‌ریزی راز و جرگلان گفت: امسال، ساز وکار تخصیص منابع تغییر کرده و با استفاده از اوراق مالی اسلامی، میزان تخصیص اعتبارات استان از ۱۲ به ۳۸ درصد رسیده است.

وی افزود: با جذب هزار میلیارد تومان از ظرفیت اوراق اسلامی، بخشی از کمبود منابع نقدی جبران شده و پیگیری برای استفاده از ظرفیت دو هزار میلیارد تومانی جدید در دست انجام است.

وی همچنین با اشاره به حضور بنیاد علوی در شهرستان گفت: بنیاد با رویکرد توسعه‌ای و بر اساس مطالعات علمی وارد شهرستان شده و سند توسعه‌ای واقع‌گرا و عملیاتی را تدوین کرده که می‌تواند الگوی جدیدی در کشور باشد.

بازرگان اسفندیاری فرماندار راز و جرگلان با تأکید بر لزوم توجه به صنایع بزرگ، راه‌های ارتباطی و گردشگری شهرستان گفت: تحقق توسعه پایدار نیازمند ایجاد صنایع مادر، رفع مشکلات تسهیلات بانکی و بهبود زیرساخت‌های ارتباطی به ویژه مسیر‌های منتهی به استان‌های همجوار و مرز ترکمنستان است.

وی افزود: تنوع قومی و فرهنگی شهرستان ظرفیتی ارزشمند برای رونق گردشگری است و باید در برنامه‌های توسعه‌ای استان مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فرماندار شهرستان با تأکید بر لزوم جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه میراث فرهنگی گفت:راز و جرگلان ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه صنایع‌دستی و گردشگری دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق معرفی و برند‌سازی شود.

حجت‌الاسلام محمدی نیز خواستار همکاری همه دستگاه‌ها برای برگزاری پرشور مراسم ۱۳ آبان شد و گفت:تمامی دستگاه‌ها موظفند در اجرای مصوبات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مشارکت فعال داشته باشند.

در این جلسه همچنین آقای حسن رست به‌عنوان مسئول جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان و آقای احسان براتی به‌عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی راز و جرگلان معرفی شدند.

همچنین در پایان، از ۴ دانش‌آموز پذیرفته‌شده کنکور سراسری در رشته پزشکی نیز تقدیر به عمل آمد.