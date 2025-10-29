به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۷ آبان در خرمشهر با ۱۰۹، بهبهان با ۱۳۱، شوشتر با ۱۰۳ و اندیمشک با ۱۳۲ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس قرار گرفت.

همچنین آلودگی هوا در سوسنگرد با ۳۳۴ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قهوه‌ای و خطرناک و اهواز با ۲۳۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم گزارش شده است.

شاخص کیفی هوا در کارون با ۱۹۱ و هویزه با ۱۹۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در آبادان، شادگان، هندیجان، آغاجاری، هفتکل، باغملک، ایذه، ملاثانی، مسجدسلیمان، اندیکا، لالی، شوش و دزفول در وضع زرد و قابل قبول و رامهرمز و دزپارت در وضع سبز و پاک قرار دارند.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.