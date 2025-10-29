

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امروزه کاهش وزن برای افراد به یک وسواس تبدیل شده است که خوردن درست و مراقبت‌های آن بسیار مهم می‌باشد و برای انجام این کار باید، فقط غذا‌هایی که کالری کمی دارند و یا طبیعی هستند را مصرف کنید.

در چنین مواردی زالزالک‌ها گزینه سالمی می‌باشند. آنها به کاهش وزن کمک می‌کنند و باعث می‌شوند در مدت کوتاه مقداری وزن به صورت ناخواسته از دست بدهید.

زالزالک با نام محلی گویژ یکی از گیاهان خوراکی خودروی استان متعلق به خانواده گل سرخ می‌باشد.

در ارتفاعات بنی گز، اسلام آبادغرب، سرپل ذهاب، کندوله، سنقر، کوه شاهو و گردنه قلاجه استان کرمانشاه قابل برداشت است.

این میوه به رنگ زرد و نارنجی و قرمز با هسته سخت است و از نظر طب سنتی طبع سرد و خشک دارد و مصلح آن عسل است.

به علت کوهی بودن کاملا ارگانیک و سرشار از ویتامین‌های گروه B و C می‌باشد گل، برگ و میوه آن همگی مصارف درمانی دارند برای برطرف کردن مشکلات خفیف قلبی مناسب است، عصاره برگ ها، گل و میوه این گیاه باعث افزایش انقباض ماهیچه‌های قلبی و ضربان قلب می‌شود، تعدیل فشار خون، استرس و بیخوابی، بهبود کلسترول بالا، آنتی اکسیدان فراوان، کاهش قند خون در دیابتی‌ها و بهبود سوء هاضمه و کاهش مشکلات التهابی از دیگر خواص درمانی این سوغات پاییزی است.

زالزالک‌ها به سوزاندن چربی بدن کمک می‌کنند. آنها متابولیسم را افزایش می‌دهند و به شکسته شدن، ثابت ماندن وزن شما کمک می‌کنند. آنها همچنین به بدن شما کمک می‌کنند تا کالری بیشتری در هنگام کار کردن بسوزانید. اگر می‌خواهید به سرعت جواب بگیرید باید از زالزالک‌ها بیشتر از حد معمول مصرف کنید.

شما می‌توانید با کمک زالزالک‌ها از بیماری‌های خطرناکی مانند سرطان جلوگیری کنید. آنها حاوی آنتی اکسیدان‌های قدرتمند می‌باشند که با تمام سرطان‌های که در بدن وجود دارند، مبارزه می‌کنند. همچنین خون را سم زدایی می‌کنند و تمام سموم را از بدن بیرون می‌کند.

زالزالک‌ها حاوی ویتامین A هستند که باعث حفظ سالم ماندن بینایی می‌شوند و از رشد آب مروارید جلوگیری می‌کنند. شما همچنین می‌توانید چای زالزالک نیز بنوشید.

چگونگی مصرف زالزالک برای استفاده بهینه از خواص آن

آب را به مدت ۲ دقیقه بر روی گاز بگذارید و پس از جوش آمدن ۳ الی ۴ عدد زالزالک به آن بیفزایید و به مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه صبر کنید، سپس زالزالک‌ها را از آن خارج کنید، درون یک فنجان بریزید و از چای خود لذت ببرید.

خواص و فواید درمانی دیگر میوه زالزالک

علاوه بر آنچه گفته شد میوه پاییزی زالزالک برای برخی از بیماری‌ها مانند:بهبود سوء هاضمه ،کاهش علائم یائسگی، مانند گرگرفتگی ،اثرات ضد التهابی ،پیشگیری از بیماری‌های کبدی به عنوان درمان محسوب می‌شود.

عوارض و اثرات جانبی زالزالک

مصرف میوه این گیاه در مقادیر معمولی اثرات مضری را به همراه ندارد؛ اما مصرف آن همراه گل و برگ‌های آن به صورت دارو، دمنوش یا عصاره در مقادیر زیاد ممکن است منجر به بروز علائمی چون:تپش قلب، لکه‌های پوستی خفیف، سردرد، میگرن، خستگی، تهوع، تپش قلب، لکه‌های پوستی خفیف، علائم بیماری‌های روده و معده‌ای و خواب آلودگی و… شود.

مصرف زیاد این گیاه به شکل دارو برای خانم‌های باردار و شیرده مناسب نمی‌باشد.

اگر مشکل و بیماری قلبی دارید و دارو‌های خاص مصرف می‌کنید هرگز بدون مشورت با پزشک زالزالک مصرف نکنید؛ چرا که این میوه با برخی از دارو‌های قلبی تداخل داشته و اثرات نامطلوب خواهد داشت