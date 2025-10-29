پخش زنده
آیین آغاز سال تحصیلی ۲ هزار دانشجوی نو ورود دانشگاه مازندران برگزار شد.
دانشجویان نو ورود در دانشگاه مازندران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیین آغاز سال تحصیلی ۲ هزار دانشجوی نو ورود دانشگاه مازندران در بابلسر برگزار شد.
رئیس دانشگاه مازندران گفت: دانشگاه مازندران بزرگترین مرکز آموزش عالی استان مازندران است که دارای قدمتی بیش از نیم قرن است و انتخاب این دانشگاه به عنوان یکی از اولویتهای انتخابی دانشجویان، قطعا براساس توجه به اعتبار و درجه علمی این مرکز آموزش عالی است.
دکتر صالحی عمران افزود: دانشگاه مازندران در بسیاری از رشتهها در سطح کشور مطرح و نمونه است و متقاضیان بسیاری تمایل دارند حتی به عنوان مهمان، بهصورت موقت در این دانشگاه تحصیل کنند و از محیط علمی و استادان آن بهرهمند شوند.
رئیس دانشگاه مازندران خاطر نشان کرد: در حال حاضر در دانشگاه مازندران حدود ۱۲ هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در ۱۳ دانشکده به تحصیل مشغولند و بیش از ۴۰۰ عضو هیات علمی با مرتبههای استادی، دانشیاری، استادیاری و در برخی رشتههای محدود، مربی، به آموزش و هدایت دانشجویان میپردازند.
دکتر صالحی عمران گفت: در سال تحصیلی جدید بیش از ۲ هزار دانشجوی جدید در این دانشگاه پذیرفته شدهاند.
وی افزود: استادان دانشگاه مازندران از بهترین اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور هستند که هر ساله سهم قابل توجهی از برترینهای دو درصد و یک درصد علمی کشور را به خود اختصاص میدهند و یافتههای علمی و پژوهشی در قالب مقالههای پر استناد، طرحهای کاربردی، ابداعات و اختراعات، کتاب دستآوردهای درخشانی هستند که افتخارات ملی و جهانی را برایما رقم میزنند.
حسینجانزاده و گزارشی از جشن دانشجویان نو ورود دانشگاه مازندران: