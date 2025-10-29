آذر بایجانغربی در مسیر نهضت ملی خانهسازی؛
صدور پروانه برای ۲۰ هزار واحد مسکونی در آذربایجانغربی
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: برای ۲۰ هزار و ۶۰۰ واحد از طرحهای نهضت ملی مسکن در سطح استان پروانه ساختمانی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ پیمان آرامون در جلسه شورای تامین مسکن آذربایجانغربی؛ اظهار داشت: از این تعداد پروانه ساختمانی صادر شده؛ ۱۷ هزار و ۴۹۵ واحد عملیات اجرایی خود را آغاز کردند و در مراحل مختلف ساخت و احداث هستند.
وی با اشاره به تعداد متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی، ادامه داد: ۲۵ هزار و ۳۸۵ متقاضی موثر طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجانغربی وجود دارد که در حال حاضر ۲۳ هزار و ۹۹۵ نفر نسبت به واریز وجه اولیه اقدام کردهاند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به روند تامین زمین و آمادهسازی سایتهای نهضت ملی مسکن، گفت: در حال حاضر عملیات احرایی آمادهسازی در ۳۵ سایت نهضت ملی مسکن با یک هزار و ۱۵۶ هکتار مساحت در دست اجراست که عملیات ۲۲ سایت با ۴۹۷ هکتار به صورت کامل آمادهسازی شده است.
آرامون به اشاره به لزوم همکاری بیش از پیش شرکتهای خدماترسان در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، بیان کرد: تسریع در اجرای طرح نهضت خانه سازی در سطح استان توسعه خدمات زیربنایی نیازمند مشارکت و همکاری بیش از پیش دستگاههای اجرایی خدماترسان است تا بهرهبرداری از واحدهای مسکونی در سریعترین زمان ممکن انجام گیرد.