اولویت های جدید حج تمتع ۱۴۰۵ در خراسان جنوبی فراخوان شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر حج و زیارت استان گفت: دارندگان اسناد حج تمتع تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۸۶ برای پیش ثبت نام سفر حج تمتع ۱۴۰۵ اقدام کنند.
دستگردی افزود: متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای ثبت نام به پنجره واحد حج وزیارت به آدرس my.haj.ir یا به دفاتر زیارتی سطح استان مراجعه کنند.
مدیر حج و زیارت استان با توجه اینکه تخصیص تعداد کاروان حج به استان و بالتبع به شهرستانها مشروط به میزان تعداد پیش ثبت نام است، از زائرانی که قصد شرکت در کنگره بزرگ حج سال آتی را دارند خواست پیش ثبت نام خود را در اسرع وقت انجام دهند.