مجموعه ورزشی ملی و آئینی شهید سلیمانی در محله زیبادشت به عنوان بزرگترین زورخانه ورزشی شهر تهران بزودی بازگشایی میشود
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه ورزش زورخانهای شهید سلیمانی در یک طبقه و به مساحت یک هزار و صد متر مربع و امکانات حرفهای ورزش باستانی اعم از گود زورخانه، رختکن و سرویسهای بهداشتی و اتاقک مرشد در محله زیبادشت قرار گرفته است و به عنوان مرکز ورزشهای باستانی و پهلوانی منطقه ۲۲ قلمداد خواهد شد که با تکمیل گود و اجرای سیستم تهویه هوا و نمای داخلی، ایزوگام پشت بام، تعمیر موتورخانه و بهسازی و بازسازی فضای بیرونی به بهره برداری خواهد رسید.
گفتنی است؛ با توجه به اینکه ورزش زورخانهای ریشه در تاریخ، فرهنگ و دین ما دارد، تقویت و نوسازی این مجموعه در راستای حمایت و توسعه ورزشهای آیینی و پهلوانی در دستور کار مدیریت شهری منطقه قرار گرفت.