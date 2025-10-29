به علت تداوم آلودگی هوا، فعالیت کلیه مدارس و ادارات ۶ شهرستان خوزستان مجازی و دورکاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان گفت: به علت آلودگی هوا ناشی از وقوع حریق دربخش عراقی تالاب هورالعظیم و افزایش میزان آلاینده‌ها ناشی از فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی فعالیت کلیه مدارس شهرستان‌های اهواز، باوی، حمیدیه، کارون، هویزه و دشت آزادگان در نوبت‌های صبح و عصر به صورت مجازی خواهد بود.

محمد جواد اشرفی افزود:فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها در این شهرستان‌ها به صورت دورکاری خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه فعالیت دستگاه‌های بهداشتی، درمانی، امدادی و خدمات‌رسان طبق روال عادی برقرار می‌باشد، بیان کرد:نحوه فعالیت بانک‌ها نیز بر اساس تصمیم شورای هماهنگی بانک‌های استان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

اشرفی گفت: از شهروندان عزیز درخواست می‌شود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیه‌های بهداشتی و زیست‌محیطی را جدی بگیرند.