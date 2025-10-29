به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده گفت: در این جلسه که با حضور اعضای شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد، چهار پرونده ارضی با اولویت بالا بررسی شد.

وی افزود: پرونده‌های مذکور شامل موضوعاتی، چون رفع تعارضات اراضی، تثبیت مالکیت اراضی دولتی، بررسی دعاوی مرتبط با اراضی منابع طبیعی و پیگیری طرح‌های به سازی اراضی کشاورزی در مناطق مختلف بود. اعضای شورا پس از بحث کارشناسی و شنیدن نظرات دستگاه‌های ذیربط، تصمیمات لازم را برای تسریع در روند حل این پرونده‌ها اتخاذ کردند.

صفر حسین زاده با تأکید بر لزوم پیگیری مصوبات با حساسیت بالا، خاطرنشان کرد: هدف اصلی شورا، حفظ حقوق قانونی ذینفعان و ارتقای شفافیت در مدیریت امور اراضی استان است. بررسی این پرونده‌ها گامی مؤثر در جهت رفع چالش‌های موجود و اجرای عدالت ارضی محسوب می‌شود.