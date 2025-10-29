به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ محمد روهنا گفت: در پی رصد‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی مأموران پلیس اطلاعات، تعدادی واحد صنفی متخلف که محل دپوی دارو‌ها و کالا‌های قاچاق بودند، شناسایی و در چند عملیات ضربتی بازرسی شدند.

وی افزود: در این بازرسی‌ها بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق، سه هزار و ۸۶۹ عدد انواع قرص و داروی خارج از شبکه توزیع و بیش از ۱۷ کیلوگرم مخدر ناس کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی آن بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی اسفراین تصریح کرد: در این رابطه دو نفر از متصدیان صنوف متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با اشاره به پلمب سه واحد صنفی متخلف خاطرنشان کرد: پلیس با جدیت با قاچاق کالا و مخلان نظم اقتصادی برخورد می‌کند و از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.