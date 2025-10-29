پیش بینی کاهش محسوس دما در استان قزوین
کارشناس هواشناسی، از کاهش محسوس دما در استان قزوین از فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، به گفته مریم بهروزی، امروز چهارشنبه، تغییرات دمایی نسبت به روز گذشته نخواهیم داشت، اما کاهش دما از فردا پنجشنبه آغاز میشود و تا جمعه ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در مناطق سردسیر و شهرهای واقع در نیمه شمالی استان، افت دما شدیدتر خواهد بود؛ بهطوریکه در طول روز حدود ۱۰ درجه کاهش دما پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی گفت: همچنین در ساعات شب، دمای هوا در برخی مناطق سردسیر بین صفر تا دو درجه بالای صفر خواهد بود.
وی افزود: از فردا وزش بادهای شمالی در سطح استان شدت میگیرد و بهویژه در کانالهای بادخیز استان نمود بیشتری خواهد داشت.
به گفته بهروزی، در ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه مشاهده خواهد شد و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق نیز برای روز پنجشنبه وجود دارد.
بهروزی خاطرنشان کرد: با توجه به خروجی مدلهای هواشناسی، تا چند روز آینده جوی پایدار و آسمانی عمدتاً آفتابی در سطح استان پیشبینی میشود.