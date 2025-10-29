در راستای ارتقاء فرهنگ حفاظت از محیط زیست و توسعه ظرفیت‌های آموزشی و مدیریتی در بخش صنعت و معدن، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت صنعتی امضا شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان، گفت:این تفاهم‌نامه در راستای اجرای بند‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست، بند «د» ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و همچنین بند‌های ۶، ۷ و ۸ سند ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، با هدف توسعه ظرفیت‌های مدیریتی و سازمانی از طریق سه محور مشاوره، آموزش و تحقیق منعقد شده است.

کیادلیری با اشاره به جایگاه سازمان مدیریت صنعتی به عنوان نهادی پیشرو در حوزه آموزش، تحقیق و مشاوره در بخش صنعت و معدن افزود: این سازمان با برخورداری از شبکه گسترده مدیران و کارشناسان صنایع کشور، ظرفیت قابل توجهی را برای آموزش مبانی و ملاحظات محیط زیستی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌دهد.

وی نقش تأثیرگذار سازمان مدیریت صنعتی را در رتبه‌بندی صنایع کشور از طریق *جایزه ملی تعالی سازمانی* و *جایزه ملی مدیریت انرژی* یادآور شد و گفت:با امضای این تفاهم‌نامه، سازمان حفاظت محیط زیست نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی و ممیزی شاخص‌های محیط زیستی این جوایز ایفا خواهد کرد.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این تفاهم‌نامه نقشه راه همکاری‌های آینده دو سازمان را در زمینه‌های مختلفی همچون طراحی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید محتوا و بسته‌های آموزشی، اجرای دوره‌های عالی (MBA و DBA)، دوره‌های تخصصی هوش مصنوعی (AI)، برگزاری سمینار‌ها و همایش‌های مرتبط با مدیریت محیط زیست و برنامه‌های آموزشی ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه محیط زیست ترسیم می‌کند.

به گفته وی، محور‌های اجرایی این تفاهم‌نامه شامل فرهنگ‌سازی سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی (EMS) ، استاندارد‌های ISO ۱۴۰۰۴ و ISO ۵۰۰۰۱، توسعه تولید پاک‌تر از طریق آموزش و مشاوره، پایش و گزارش‌دهی عملکرد زیست‌محیطی صنایع بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و ترویج فرهنگ سازمانی سبز است.

کیادلیری در پایان تصریح کرد: انجام پژوهش‌های کاربردی در حوزه فناوری‌های کاهش آلودگی، مدیریت آب و پساب، انرژی‌های تجدیدپذیر، انتشار منابع علمی و کتب تخصصی، استفاده مشترک از منابع و امکانات دو سازمان و توسعه نوآوری در کسب‌وکار‌های کشاورزی پایدار و اقتصاد سبز با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر زمینه‌های همکاری پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه است.