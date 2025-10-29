رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تلاش می کنیم تا پایان امسال، بیش از دو هزار و سیصد نیروی پرستاری و درمانی جدید در استان جذب شوند تا فشار کاری پرستاران کاهش یابد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر سید بصیر هاشمی در مراسم جشن روز پرستار گفت: برنامه‌ریزی شده است تا پایان امسال، بیش از دو هزار و سیصد نیروی پرستاری و درمانی جدید در استان جذب شوند تا فشار کاری پرستاران کاهش یابد و کیفیت خدمات ارتقا پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به وضعیت پرستاران در استان فارس گفت: در حال حاضر حدود ۹ هزار پرستار در مراکز درمانی استان فعالیت دارند که بخشی از آنان به‌صورت طرحی مشغول به کارند.

دکتر هاشمی افزود: پرستاران نماد ایثار، ازخودگذشتگی و صبوری هستند و سلامت را با عشق و فداکاری به مردم هدیه می‌دهند.

وی بیان داشت : کادر پرستاری در همه بحران‌ها، شب و روز و در سخت‌ترین شرایط در کنار بیماران و مردم ایستاده‌اند و خدمتی ارائه می‌دهند که از جنس انسان‌دوستی و مهر است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران گفت: پرستاران، فرشتگان سپیدپوشی هستند که بی‌منت، آرامش و سلامت را به بیماران هدیه می‌کنند و شایسته‌ی بالاترین تقدیر و احترام‌اند.