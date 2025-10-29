چهارمین نشست هماندیشی مدیران مدارس علمیه آذربایجان غربی
چهارمین نشست هماندیشی مدیران مدارس علمیه آذربایجان غربی با اهدف تبیین سیاستها و برنامههای آموزشی، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ این نشست که با هدف ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر میان مدارس استان ترتیب یافته بود، به بررسی راهکارهای ارتقای کیفیت مدیریت و اجرای مطلوب آییننامهها در حوزههای علمیه استان پرداخت.
حجت الاسلام صفدر محمدی، مدیر حوزه علمیه استان، در این نشست، تقویت اعتمادبهنفس و روحیه انتقادپذیری را از اهداف تشکیل این شورا برشمرد و افزود: برگزاری نشستهای دورهای با حضور مدیر و معاونان مدیریت استان، ضمن ایجاد جایگاه واقعی برای شورای طلاب، به سنجش کیفی فعالیتهای طلاب منجر خواهد شد، به گونهای که یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مدارس علمیه، تشکیل و پویایی این شورا است.
وی با بیان اینکه در مدیریت دینی و فرهنگی غرور و تکبر جایگاهی ندارد افزود:این نشست، فرصتی ارزشمند برای تبیین هرچه بیشتر سیاستها و هم افزایی بین مدارس علمیه آذربایجان غربی بود