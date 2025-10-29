سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد: ۸۰ دکتر از سراسر کشور با همکاری سازمان اوقاف و دانشگاه علوم پزشکی و دیگر ارگان‌های استان به یزد آمده‌اند تا به بیماران مبتلا به بیماری شکاف لب کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سعید فلاح گفت: ۸۰ دکتر از سراسر کشور با همکاری سازمان اوقاف و دانشگاه علوم پزشکی و دیگر ارگان‌های استان به یزد آمده‌اند تا با جراحی رایگان شکاف لب تا ۱۰ آبان ماه به بیماران مبتلا به بیماری شکاف لب کمک کنند.

وی ادامه داد: این اقدام با محوریت دانشگاه علوم پزشکی یزد در بیمارستان شهید صدوقی و با همکاری موسسه ملی سلامت مرهم صورت می‌گیرد.