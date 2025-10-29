فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده، از کشف لوازم خانگی قاچاق از ۲ دستگاه سواری شوتی، به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سرهنگ محسن غنیمتی با اعلام این خبر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توقیف ۲ دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ شوتی در دستور کار ماموران انتظامی بخش افشار شهرستان خدابنده قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بازرسی خودرو‌ها تعداد ۱۰ دستگاه بخاری برقی، ۱۸ دستگاه چای ساز، ۶ دستگاه قهوه ساز قاچاق به ارزش ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده در پایان با اشاره به انتقال خودرو‌ها به پارکینگ، ادامه داد: در این راستا پرونده مقدماتی تشکیل و ۲ نفر متهم به همراه کالا‌های مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شدند.