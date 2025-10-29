پخش زنده
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان گفت: ایجاد شهرک سلامت سنندج با مشارکت بخش خصوصی به مرکزی برای توریسم درمانی در غرب کشور تبدیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کیومرث حبیبی روز سهشنبه در جلسه بررسی طرح احداث شهرک سلامت سنندج اظهار داشت: پروژه شهرک سلامت یکی از طرحهای شاخص و پیشگام دولت چهاردهم در استان است که در کنار پروژههای بندر خشک استان و محور قشلاق–گریزه به عنوان پروژههای پیشران توسعه استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به موقعیت اجرای طرح گفت: این پروژه در اراضی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و در زمینی به مساحت بین ۳۰ تا ۷۰ هکتار، بسته به نوع طراحی و بستههای اقتصادی پیشبینیشده، اجرا خواهد شد.
حبیبی با تأکید بر اهداف کلان این پروژه افزود: اجرای شهرک سلامت سنندج با هدف توسعه گردشگری سلامت، ایجاد مراکز درمانی و خدماتی مدرن، کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر و بهرهبرداری بهینه از فضاهای شهری در دستور کار قرار گرفته است.
معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه از انجام مطالعات دقیق فنی، حقوقی و مالی پیش از آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی پروژه باید در کمیتههای فنی، حقوقی و مالی دانشگاه علوم پزشکی بهصورت جامع بررسی شود تا تمامی ابعاد اجرایی، مالکیتی و سرمایهگذاری آن مشخص گردد.
وی افزود: در این مرحله همچنین باید هزینههای اولیه آمادهسازی زمینها شامل تسطیح، تأمین زیرساختها و خدمات پایه برآورد و تعیین شود تا پس از تصویب مطالعات، اراضی آماده در اختیار سرمایهگذاران بخش خصوصی قرار گیرد.
حبیبی با اشاره به استقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی از طرح به شرط مطالعات و امکان سنجیهای قابل اتکا، تصریح کرد: تلاش میکنیم با ایجاد بسترهای لازم و ارائه مشوقهای سرمایهگذاری، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را در اجرای این پروژه فراهم کنیم چرا که بدون این گروه و تنها تکیه بر منابع دولتی امکان پذیر نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این طرح، سنندج به یکی از قطبهای اصلی خدمات سلامت و توریسم درمانی در غرب کشور تبدیل خواهد شد و این موضوع علاوه بر ارتقای خدمات پزشکی، موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی پایدار در استان نیز خواهد شد.