هفته نهم فوتبال سری آ ایتالیا با تداوم صدرنشینی ناپل و توقف میلان پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:
آتالانتا ۱ – ۱ میلان (گل میلان: ساموئله ریچی در دقیقه ۴)
لچه ۰ – ۱ ناپولی (گل: آندره آنگیسا در دقیقه ۶۹)
*برنامه – چهارشنبه ۷ آبان:
کومو – ورونا
یوونتوس – اودینزه
رم – پارما
اینتر – فیورنتینا
جنوآ – کرمونزه
بولونیا – تورینو
*پنجشنبه ۸ آبان:
کالیاری – ساسولو
پیزا – لاتسیو
در جدول سری آ تیم ناپولی با ۲۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای تیمهای رم و میلان با ۱۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم اینتر با ۱۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.