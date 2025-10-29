هفته نهم فوتبال سری آ ایتالیا با تداوم صدرنشینی ناپل و توقف میلان پیگیری شد.

ناپلی‌ها در صدر فاصله گرفتند، توقف میلان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

آتالانتا ۱ – ۱ میلان (گل میلان: ساموئله ریچی در دقیقه ۴)

لچه ۰ – ۱ ناپولی (گل: آندره آنگیسا در دقیقه ۶۹)

*برنامه – چهارشنبه ۷ آبان:

کومو – ورونا

یوونتوس – اودینزه

رم – پارما

اینتر – فیورنتینا

جنوآ – کرمونزه

بولونیا – تورینو

*پنجشنبه ۸ آبان:

کالیاری – ساسولو

پیزا – لاتسیو

در جدول سری آ تیم ناپولی با ۲۱ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های تیم‌های رم و میلان با ۱۸ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم اینتر با ۱۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت.