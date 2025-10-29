پخش زنده
امروز: -
برنامههای «کتاب فرهنگ»، با بررسی کتاب «جاذبههای تاریخی گیلان»، «مستند فرهنگ»، با پرترهای از حسینعلی راشد از چهرههای عرصه گفتار دینی، «ققنوس»، با بخشهای مختلف ادبی و «جهان ترجمه»، با روایت ماجراهای ترجمه آثار سینمایی جهان به زبان فارسی، امروز از رادیو فرهنگ پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «کتاب فرهنگ»، ساعت ۲۰، با بررسی کتاب «جاذبههای تاریخی گیلان»، به تهیهکنندگی محمدرضا حاجحیدری از رادیو فرهنگ پخش میشود.
در این برنامه، ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری استان گیلان در قالب معرفی کتابی در این زمینه مورد توجه قرار میگیرد و با جهانی، مدیرکل ادارهی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، بهصورت تلفنی گفتوگو میشود تا چشمانداز تازهای از جایگاه تاریخی و تمدنی این سرزمین شمالی برای شنوندگان ترسیم شود.
«کتاب فرهنگ»، علاوه بر بخش اصلی کتاب، شامل بخشهای متنوعی است از جمله بخش خبری، معرفی جاذبههای تاریخی گیلان با سارا اکبری، گزارش میدانی هادی اسدی درباره گردشگری منطقه، و گفتوگویی شنیدنی با مردم همراه حمیرا فراتی با محور پرسش «چرا گیلان را بهعنوان مقصد سفر انتخاب میکنید؟».
این برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ روایتی پویا از گیلان است که روی موج افام ردیف۱۰۶ مگاهرتر پخش میشود.
برنامه امروز «مستند فرهنگ»، به مناسبت سالروز درگذشت حسینعلی راشد یکی از چهرههای برجسته عرصه گفتار دینی و فرهنگ اخلاقی، به روایت زندگی ایشان اختصاص دارد.
در این مستند، با نگاهی ژرف و روایی به سیر زندگی و آثار علمی و گفتاری حسینعلی راشد پرداخته میشود؛ اندیشمندی که سخنانش برای نسلهای متعدد الهامبخش سلوک معرفت و اخلاق بوده است.
حسینعلی راشد یکی از برجستهترین سخنرانان رادیو بود که بیش از ۳۵ سال در این عرصه فعالیت داشت و مجموع سخنرانیهای وی به صورت کتاب چاپ شد. این عالم فرزانه آثار مکتوبی همچون دو فیلسوف شرق و غرب: صدرالمتألهین و انیشتین و فضیلتهای فراموش شده و تفسیر قرآن از خود بر جای گذاشته است. در برنامه «مستند فرهنگ» بخشهایی از زندگی مرحوم حسینعلی راشد روایت میشود
سلسله سخنرانیهای دینی مرحوم راشد از سال ۱۳۲۰خورشیدی بر اساس دعوت رادیو ایران از وی آغاز شد و خیلی زود مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گرفت به گونهای که متن سخنرانیهای ایشان به طور مرتب در جراید کشور چاپ میشد. بعدها مجموعه سخنرانیهای مرحوم راشد در مجموعهای ۱۶ جلدی منتشر شد که مورد استقبال کم نظیری قرار گرفت. او پیش از آمدن به رادیو کتاب محققانهای با عنوان «دو فیلسوف شرق و غرب»، نگاشت که در آن به بررسی و مقایسه افکار ملاصدرا و انیشتین پرداخته بود. در یک دهه گذشته شبکههای رادیویی از جمله رادیوایران و رادیو فرهنگ سخنان این خطیب نام آور را پخش مجدد داشتند. سرانجام این عالم فرزانه در هفتم آبان ۱۳۵۹خورشیدی بر اثر سکتۀ مغزی دیده از جهان فروبست و در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد.
تهیهکنندگی این برنامه را فریده گودرزی بر عهده دارد و روی موج افام ردیف ۱۰۶ مگاهزتز ساعت ۱۴،:۳۰ از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، ساعت ۱۵، با تهیهکنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوینکو و گویندگی مهدی محمدیان به صورت زنده با بخشهای مختلف ادبی پخش میشود.
در این برنامه، با دکتر مهدی سمائی، زبانشناس و نویسنده کتاب درباره کتاب «صرف قیاسی زبان فارسی معاصر گفتوگو میشود. همچنین گفتوگو با مهدی موسوی میرکلائی، شاعر، ترانهسرا و مدرس، درباره آموزش کاربردی ترانهسرایی دانشگاهی از دیگر بخشهای برنامه است.
«ققنوس»، امروز در دو بخش اصلی پخش می شود، در محور نخست، مباحث زبانشناسی و ساختارهای نوین صرف در زبان فارسی معاصر واکاوی میشود، و در محور دوم، مهارتهای ترانهنویسی با نگاهی دانشگاهی و تجربی بررسی خواهد شد.
در بخشهای ویژه، «بر بیکران افسانهها» به بازخوانی افسانهها پرداخته میشود و «آنسوی آن» نیز به تحلیل شعر حافظ شیرازی با کارشناسی سعید یوسفنیا اختصاص دارد.
برنامه «جهان ترجمه»، ساعت ۲۱ با روایت ماجراهای ترجمه آثار سینمایی جهان به زبان فارسی ،پخش میشود، سفری شنیدنی در دل واژهها، دیالوگها و روایتهایی که از زبانهای گوناگون به دنیای فارسی راه یافتهاند.
ترجمه در سینما فقط انتقال کلمه نیست، بلکه بازآفرینی لحن، موقعیت و احساس صحنهها در زبان مقصد است، هنری که میتواند مرزهای فرهنگی را درنوردد یا گاه معنا را دگرگون سازد. در این قسمت از «جهان ترجمه»، این هفته از چالشهای بازگردانی گفتوگوهای فیلم، طنز موقعیت، اصطلاحات خاص فرهنگی، در القای حس اصیل اثر و داستان چکونگی آغاز ترجمه اثار سینمایی در کشور سخن گفته میشود..
«جهان ترجمه»، با نگاهی پژوهشی ـ هنری، به بررسی تجربههای جهانی در ترجمه اثار سینمایی از زبانهای گوناگون مانند انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، ژاپنی و کرهای میپردازد و در کنار آن نمونههایی از بهترین ترجمههای دیالوگهای اثار سینمای کلاسیک و معاصر را مرور میکند.
این برنامه میکوشد اثار سینمایی را از زاویهای تازه بنگرد؛ جایی که واژه، معنا را به تصویر میکشد و ترجمه، پلی میان فرهنگها و حسهای انسانی میشود.