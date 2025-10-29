به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سرهنگ شهریار محمدی، با اشاره به آغاز هفته بسیج دانش‌آموزی از ۷ تا ۱۳ آبان‌ماه جاری اظهار کرد: ویژه‌برنامه‌های این هفته به‌گونه‌ای طراحی شده است تا مقدمه حضور پرشور دانش‌آموزان در رویداد‌های فرهنگی و انقلابی این هفته فراهم باشد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا از برپایی مراسم گرامیداشت شهدای دانش‌آموز استان خبر داد و افزود: این مراسم چهارشنبه، هفتم آبان‌ماه از ساعت ۹ در گلزار شهدای کرمانشاه در قطعه شهدای عملیات نصر برگزار می‌شود.

محمدی با بیان اینکه در هفته بسیج دانش‌آموزی ۴۰۰ برنامه در سطح حوزه‌های دانش‌آموزی استان اجرا می‌شود، گفت: از جمله این برنامه‌ها نواختن زنگ استکبارستیزی در مدارس استان، غبارروبی مزار شهدا، اجرای سرود ۳۱۳ نفری دانش‌آموزان، حضور دانش‌آموزان نخبه در صدا‌وسیمای استان همراه با مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی به‌منظور تشریح برنامه‌های هفته بسیج دانش‌آموزی و برگزاری رویداد ملی «پرسش آبان» است.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه یادآور شد: برپایی مسابقه ملی نقاشی «فرار موش‌ها» به‌منظور تحقیر رژیم غاصب صهیونیستی از دیگر برنامه‌های هفته دانش‌آموزی است که دانش‌آموزان می‌توانند برای حضور در این رویداد اقدام به ترسیم نقاشی با مضامین تحقیر این رژیم جعلی کنند و نقاشی خود را در سامانه شاد به آدرس نوجوان انقلابی ارسال کنند. از هر استان به سه نقاشی برتر مبلغ یک میلیون تومان اهدا خواهد شد.

وی اظهار کرد: مسابقه ملی عکاسی «قاب برتر» از دیگر رویداد‌های فرهنگی هفته دانش‌آموزی کرمانشاه است و دانش‌آموزان در روز راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان می‌توانند عکس‌های جمعی خود را همراه با پلاکارد مدرسه و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را به آدرس نوجوان انقلابی ارسال کنند. به بهترین عکس‌هایی که توسط هیئت داوران انتخاب می‌شود جوایزی تعلق می‌گیرد.

محمدی به برگزاری رویداد ملی «دست‌سازه‌های استکبارستیزی» نیز اشاره کرد و افزود: در این رویداد دانش‌آموزان با خلاقیت و ابتکارات خود اقدام به ساخت کاردستی‌ها و دست‌سازه‌های استکبارستیزی می‌کنند و می‌توانند در مراسم ۱۳ آبان به اتفاق خانواده و همکلاسی‌ها خود در راهپیمایی این آثار را به نمایش بگذارند و یک کلیپ حداکثر یک دقیقه‌ای از طریق آدرس نوجوان انقلابی در سامانه شاد از این مراسم و آثارشان ارسال کنند. از هر استان به سه کلیپ برتر جوایزی به مبلغ یک میلیون تومان اهدا خواهد شد.

این مسئول گفت: راه‌اندازی «میز گفت‌و‌گو»، اجرای درس آمادگی دفاعی با موضوع «تبیین جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان» از دیگر برنامه‌های اجرایی این ایام است.

وی به تداوم رویداد ملی «ایران سرافراز» اشاره و اظهار کرد: در راستای اجرای رویداد ملی ایران سرافراز تعدادی پرچم کوچک و بزرگ ایران اسلامی توسط حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی در بین دانش‌آموزان برای مراسم آبان‌ماه توزیع می‌شود و پویش‌های «ایران سرافراز» نیز تا پایان آبان برقرار است.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) کرمانشاه در پایان به حضور منسجم و پرشور دانش‌آموزان بسیجی در راهپیمایی روز ۱۳ آبان اشاره کرد و گفت: اعزام دانش‌آموزان به اردوی راهیان نور، حضور دانش‌آموزان نخبه بسیجی به‌عنوان سخنران پیش از خطبه‌ها در مرکز استان و حضور منسجم و پرشور دانش‌آموزان در نماز جمعه به همراه معلمان در سراسر استان از جمله برنامه‌هایی است که در تمامی واحد‌های دانش‌آموزی سراسر استان برگزار خواهد شد.