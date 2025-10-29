«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم»

با اهدای سلام به همه بزرگوارانی که این کنگره را برپا نموده و در تکریم یک عالم مجاهد، استوانه فقه و فقاهت همت گماشتند.

تکریم بزرگان و تبیین مقامات علمی و خدمات اجتماعی آنان گذشته از آن که نوعی حق شناسی نسبت به ایشان است، فی نفسه ترویج علم و فضیلت به شمار می آید و سبب می شود نسل حاضر نیز در مسیر تحصیل دانش و تحصیل به نفس، گام بردارد.

حضرت آیت الله آقای حاج سید کرامت الله ملک حسینی اعلم الله مقامه الشریف از فضلا و علمای برجسته حوزه علمیه قم بودند که در دروس آیات عظام از جمله آیت الله العظمی بروجردی و حضرت امام خمینی(ره) وارد شد علی الله مقام هما شرکت می کردند.

ایشان دروس حضرت امام(ره) را با خط زیبا و انشایی دقیق می نوشتند و زمانی که یکی از این نوشته ها در اختیار استاد قرار گرفت، مورد تحسین ایشان واقع شد. موضوع آن نوشته استصحاب تعلیقی بود که از مباحث دقیق علم اصول است.

حضرت آیت الله ملک حسینی رحمه الله علیه از شاگردان برجسته حضرت آیت الله العظمی بروجردی بودند که به دستور معظم له به فارس و کهگیلویه و بویراحمد اعزام شدند.

مبارزات ایشان با فرقه های منحرف از جمله وهابیت، بهائیت و مدعیان عرفان های کاذب بر همگان آشکار و مشهود است.

این مبارزات تنها به فارس و کهگیلویه و بویراحمد محدود نماند، بلکه در سراسر کشور با قاطعیت و شجاعت در برابر انحرافات ایستادگی کردند.

خدمات اجتماعی معظم له در جمیع مناطق نیز نشانگر روح بزرگ و دغدغه همیشگی ایشان نسبت به امور مردم بود.

از اینکه مردم حق شناس فضیلت پرور و علم دوست استان کهگیلویه و بویراحمد به منظور قدردانی از خدمات و فداکاری های ایشان، این بزرگداشت را برگزار می کنند جای سپاس و قدردانی فراوان دارد.

از همه برگزار کنندگان و شرکت کنندگان صمیمانه سپاسگزارم.

امید است فرزند برومند آن عالم ربانی حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سید شرف الدین ملک حسینی دامت افاضاته راه پدر بزرگوار خود را با همان ایمان، اخلاص و خدمتگزاری ادامه داده و خدمات آن شخصیت بسیار ارزشمند را تداوم بخشند و در مسیر علم، تقوا و خدمت به دین و مردم موفق و موید باشند.

قم، موسسه امام صادق علیه السلام

جعفر سبحانی

۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ برابر با پنجم بیع الثانی ۱۴۴۷