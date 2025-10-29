اعضای بسیج دانشجویی و جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های مراغه با حضور در منزل آقایان حمید علیزاده و علیرضا پیش آهنگ از همسران این دو جانباز بستری قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرمانده سپاه ناحیه مراغه در این دیدار با تبریک ولات حضرت زینب(سلام الله علیها) و روز پرستار، از نقش بی‌بدیل همسران جانبازان در مسیر ایثار و صبر قدردانی کرد.

سرهنگ یحیی حیدری افزود: همسران جانبازان با انتخاب آگاهانه و عاشقانه برای زندگی در کنار جانبازان با خدا معامله کرده‌اند.

وی اضافه کرد: همان‌طور که جانبازان با میل و رغبت راه پرخطر و پرافتخار ایثار را برگزیدند، همسران آنها نیز مسیرسخت خدمت به جانبازان را انتخاب کرده‌اند.

رئیس بنیاد شهید و ایثار گران مراغه هم گفت: مردم انقلابی و شهید پرور این شهرستان ۲ هزار و ۷۰۰ جانباز برای عزت و سربلندی ایران اسلامی تقدیم کرده‌اند که ۵۰ نفر از این عزیزان در بستر بیماری هستند.

ابراهیم محمد حسینی افزود: همسران جانبازان عزیز در رسیدگی به یادگاران دوران دفاع مقدس از خودگذشتگی وایثار می‌کنند.