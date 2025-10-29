به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، شاه انگلیس به تازگی، در زمان بازدید از کلیسای "لیچفیلد" (Lichfield)، مورد تمسخر شماری از مردم قرار گرفت.

به نوشته گاردین، یکی از حاضران در این مراسم از چارلز سوم پرسید آیا پلیس را وادار کردید تا جرم برادرت را لاپوشانی کند؟ گاردین نوشت: اکنون شاه انگلیس زیر فشار قرار دارد تا علیه برادرش، بیش‌تر اقدام کند.

روزنامه گاردین افزود: روز دوشنبه یکی از حاضران از شاه انگلیس پرسید از چه زمان در جریان روابط برادرش با "جفری اپستین" (Jeffrey Epstein)، دلال جنسی بوده است.

به نوشته این روزنامه یکی از افرادی که ظاهرا جمهوری خواه است فریاد زد: آیا نمایندگان مجلس اجازه دارند درباره اعضای خاندان سلطنتطی، بررسی کنند؟

به نوشته گاردین، در برابر این متلک‌ها و پرسش ها، شاه انگلیس ترجیح داد با افراد حاضر، دست بدهد و خوش بش کند.

گاردین نوشت "گراهام اسمیث"، مدیر گروه "جمهوری خواه" در انگلیس گفت:" خاندان سلطنتی را باید به چالش کشید و اگر سیاستمداران نتوانند وظیفه شان را در این باره صورت دهند و پلیس، تحقیق درباره عملکرد اعضای این خاندان را آغاز نکند، آن گاه عموم مردم، پرسش‌های دشوارتری خواهند پرسید".

نفرت مردم انگلیس از شاهزاده اندرو، برادر شاه این کشور که به تجاوز جنسی به کودکان کم سن و سال متهم است، به شدت افزایش یافته است و نیمی از مردم این کشور می‌گویند مجلس باید اختیارات سلطنتی وی را لغو کند.

روزنامه دیلی میل هم نوشت محبوبیت شاهزاده اندرو از زمانی که او عناوین سلطنتی خود را کنار گذاشت به شدت کاهش یافته است به گونه‌ای که گزارش نتیجه نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نیمی از انگلیسی‌ها معتقدند که مجلس این کشور باید به طور رسمی، مسوولیت‌ها و عناوین سلطنتی وی را لغو کند. به نوشته این روزنامه، در نظرسنجی این هفته، بیش از ۸۲ درصد از مردم انگلیس، نگرش منفی نسبت به شاهزاده این کشور دارند، در حالی که این رقم در روز‌های قبل از اینکه او عناوین خود را کنار بگذارد ۷۴ درصد بود. دیلی میل نوشت به گفته ۸۸ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی موسسه ایپسوس (Ipsos)، با توجه به ارتباط شاهزاده اندرو با "جفری اپستین"، مجرم جنسی متوفی، تصمیم درست همین بود این شاهزاده انگلیسی، از مقام هایش کنار گذارده شود.

به گزارش روزنامه دیلی میل، در نظرسنجی اخیر، ۵۱ درصد از افراد مورد بررسی گفتند که مجلس انگلیس باید برای حذف قانونی القاب و مسوولیت‌های سلطنتی اندرو اقدام کند؛ از هر پنج نفر، دو نفر گفتند که خانواده سلطنتی از زمانی که اتهاماتی علیه اندرو مطرح شد، بد رفتار کرده است و همین تعداد نیز معتقدند که در صورت لغو سلطنت، انگلیس در وضعیت بدتری قرار خواهد گرفت. چارلز سوم، شاه انگلیس، پس از انتشار اخبار جدید درباره فساد جنسی شاهراده اندرو، برادرش، گفت با گرفتن همه القاب سلطنتی، "اقدامات بیش تری" علیه وی خواهد کرد.

پس از این که شاه انگلیس دریافت برادرش، درباره قطع روابط خود با یک دلال جنسی آمریکایی، دروغ گفته است، تهدید کرد همه القاب این عضو خاندان سلطنت را خواهد گرفت. تنها راه برای پس گرفتن القاب سلطنتی در انگلیس، مداخله مجلس این کشور است. در حالی که مجلس انگلیس با انبوهی از موضوعات مهم همچون مشکلات اقتصادی، امنیت جهانی و امور داخلی دست و پنجه نرم می‌کند، بررسی فساد برادر شاه این کشور و خلع القاب سلطنتی وی، ماه‌ها طول خواهد کشید.

پس از انتشار یک کتاب درباره جفری اپستین در آمریکا، بار دیگر روابط وی با شاهزاده اندرو، برادر شاه انگلیس مطرح شده است. جفری اپستین، سرمایه‌دار سرشناس آمریکایی بود که به اتهام دلالی فعالیت‌های جنسی و فحشا و سوء استفاده جنسی از دختران نابالغ و جوان در دادگاه بدوی متهم شناخته شد. اپستین یک حلقه اجتماعی از افراد بلندپایه تشکیل داده بود و تعداد زیادی از زنان و کودکان را قوادی می‌کرد. او و شماری از همکارانش، سپس از آنان سوء استفاده جنسی می‌کردند.

شاهزاده اندروی ۶۵ ساله، برادر کوچک شاه انگلیس، به خانم ویرجینیا جوفری (Virginia Giuffre) در زمانی که وی ۴۳ ساله بود، میلیون‌ها دلار پول داد تا از شکایت خود علیه او منصرف شود. ویرجینیا جوفری پنج سال پیش در دادگاهی در نیویورک، رسما از پسر ملکه انگلیس، که عنوان"دوک یورک" دارد، به علت ارتباط جنسی در سال ۲۰۰۱ میلادی، در حالی که کم‌تر ازسن قانونی بوده شکایت کرده بود. وی می‌گفت شاهزاده انگلیسی، در ساختمان متعلق به جفری اپستین، برده دار جنسی آمریکایی و نیز دیگر ساختمان ها، بار‌ها به وی که در آن زمان که کمتر از سن قانونی بود، تجاوز کرد. در کتابی که وی نوشته تاکید کرده است تصور می‌کرد به عنوان برده جنسی، اگر مخالفت کند جانش را از دست خواهد داد. رسانه‌ها نوشتند او در تاریخ ۲۵ آوریل ۲۰۲۵ با خودکشی به زندگی خود پایان داد. این خبر از جانب شماری از احاد جامعه مشکوک توصیف شده است.

براساس اسناد منتشر شده دادگاهی در آمریکا، نام بیش از ۱۷۰ نفر، از جمله بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور و شاهزاده اندرو، برادر شاه انگلیس، در میان افراد مرتبط با پرونده جفری اپستین بار‌ها تکرار شده است.

اپستین در ۶ ژوئیه ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی خردسالان در فلوریدا و نیویورک، دستگیر شد و سپس در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ در سلولش به طور مشکوکی جان باخت. پزشکی قانونی مرگ او را خودکشی اعلام کرد.

یک قاضی دادگاه فدرال نیویورک حکم داده است که اسناد و مدارک دادگاه گیلین ماکسول (Ghislaine Maxwell)، زن انگلیسی همکار اپستین، باید از مهر و موم خارج شود. اپستین چندین دهه با گیلن ماکسول، از اعضای بلندپایه نزدیک به خانواده سلطنتی انگلیس ارتباط داشت که منجر به محکومیت ماکسول در سال ۲۰۲۱ به اتهام قاچاق جنسی و مشارکت و هم‌دستی با اسپتین در قوادی دختران به ویژه سوء استفاده جنسی از افراد خردسال و فحشا در آمریکا به زندان افکنده شدو در حال سپری کردن ۲۰ سال حبس به عنوان مجازات جرایمی است که در مشارکت با جفری اپستین مرتکب شده است.