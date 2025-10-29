پخش زنده
محموله لاستیک خارجی در زابل توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: ماموران پلیس زابل در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه پیکان وانت مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
سرهنگ علی اکبر نواب زاده افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد لاستیکهای قاچاق خارجی به ارزش بیش از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کشف کردند.
وی با اشاره به توقیف خودروی حمل لاستیکهای قاچاق خاطرنشان کرد: راننده متخلف پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی، روانه دادسرا شد.