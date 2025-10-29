پخش زنده
دور یک شانزدهم نهایی فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
آگزبورگ ۰ – ۱ بوخوم
بوروسیا مونشن گلادباخ ۳ – ۱ کارلسروهه
انرگی کوتبوس ۱ – ۴ ار بی لایپزیش
سن پائولی ۲ – ۲ هوفنهایم (در ضربات پنالتی ۸ – ۷ به سود سن پائولی)
آینتراخت فرانکفورت ۱ – ۱ بوروسیا دورتموند (در ضربات پنالتی ۲ – ۴ به سود دورتموند)
هایدن هایم ۰ – ۱ هامبورگ
هرتابرلین ۳ – ۰ الورزبرگ
وولفسبورگ ۰ – ۱ هلشتاین کیل
*برنامه – چهارشنبه ۷ آبان:
پادربورن – بایرلورکوزن
گروتر فورت – اف ث کلن
ایلرتیسن – ماگدبورگ
ماینتس – اشتوتگارت
دارمشتات – شالکه
اونیون برلین – آرمینیا بیله فلد
اف ث کلن – بایرن مونیخ
فورتونادوسلدروف – فرایبورگ