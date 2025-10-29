دور یک شانزدهم نهایی فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به دی اف بی پوکال پیگیری شد.



آگزبورگ ۰ – ۱ بوخوم

بوروسیا مونشن گلادباخ ۳ – ۱ کارلسروهه

انرگی کوتبوس ۱ – ۴ ار بی لایپزیش

سن پائولی ۲ – ۲ هوفنهایم (در ضربات پنالتی ۸ – ۷ به سود سن پائولی)

آینتراخت فرانکفورت ۱ – ۱ بوروسیا دورتموند (در ضربات پنالتی ۲ – ۴ به سود دورتموند)

هایدن هایم ۰ – ۱ هامبورگ

هرتابرلین ۳ – ۰ الورزبرگ

وولفسبورگ ۰ – ۱ هلشتاین کیل

*برنامه – چهارشنبه ۷ آبان:

پادربورن – بایرلورکوزن

گروتر فورت – اف ث کلن

ایلرتیسن – ماگدبورگ

ماینتس – اشتوتگارت

دارمشتات – شالکه

اونیون برلین – آرمینیا بیله فلد

اف ث کلن – بایرن مونیخ

فورتونادوسلدروف – فرایبورگ