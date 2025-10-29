به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رضائی گفت: مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران هر ساله با شعار «مناظره؛ فرصتی برای یادگیری» برگزار می‌شود.

وی از آغاز ثبت‌نام مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران خبر داد و افزود: مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران در چهارمحال و بختیاری، به همت شعبه سازمان دانشجویان معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان و با شعار «مناظره؛ فرصتی برای یادگیری» در نیمه اول آذر سال‌جاری برگزار می‌شود.

رئیس جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری هدف از این رویداد را ایجاد بستری برای کمک به توسعه فرهنگ گفت‌و‌گو، تولید علم و اندیشه دینی، تقویت روحیه حق و حق‌طلبی در دانشجویان و مهیا کردن فرصتی برای آموزش مسائل و مطالب علمی به صورت جذاب و باورپذیر برای دانشجویان برشمرد.

رضایی گفت: مناظرات دانشجویی تنها یک رقابت نیست، بلکه تمرینی برای گفت‌وگوی اخلاقی و علمی است؛ در این مسابقات دانشجویان می‌آموزند چگونه استدلال کنند، چگونه نقد منصفانه داشته و چگونه در عین دفاع از دیدگاه خود، شنونده منصفی نیز باشند.

به گفته وی، مهلت زمان ثبت‌نام مرحله استانی چهاردهمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان تا ۲۰ آبان تعیین شده است، پس از برگزاری مسابقات مرحله استانی، تیم برتر به مرحله منطقه‌ای و سپس مرحله کشوری اعزام خواهد شد.

رضایی یادآور شد: دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۳۰۳۲۳۲۰۳۲۳ تماس و یا به شماره ۰۹۰۳، ۸۹۲۹۰۲۳ در پیام رسان ایتا، پیام خود را ارسال کنند، ثبت‌نام در این رویداد به صورت حضوری بوده که متقاضیان می‌توانند به دبیرخانه مسابقات واقع در ساختمان معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی چهارمحال و بختیاری در دانشگاه شهرکرد، جنب دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین مراجعه کنند.