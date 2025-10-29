در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۱۳۰ نفر از متقاضیان اشتغال در خراسان جنوبی از حمایت‌های آموزشی، تسهیلاتی و بازاریابی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: در یک سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۱۳۰ نفر از متقاضیان اشتغال در استان از حمایت‌های آموزشی، تسهیلاتی و بازاریابی برخوردار شدند.

هنری افزود:در این راستا بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به جامعه هدف پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه تسهیلات اشتغال‌زایی در دو قالب خوداشتغالی و کارفرمایی ارائه می‌شود گفت: سقف تسهیلات کارفرمایی امسال به ۵ میلیارد تومان افزایش یافته است به‌گونه‌ای که به ازای هر شغل ایجاد شده، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات به کارفرما اختصاص می‌یابد.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی گفت: تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ از هفته گذشته به استان‌ها ابلاغ شده و جلسات هماهنگی با بانک‌ها نیز آغاز شده است تا معرفی متقاضیان و پرداخت وام‌ها تسریع شود.

هنری درباره نمایشگاه دائمی محصولات خراسان جنوبی گفت: هدف ما احداث یک مجموعه بزرگ با غرفه‌های متعدد در مرکز شهر است تا دسترسی مردم و گردشگران آسان‌تر باشد، مراحل هماهنگی و تأمین اعتبار اولیه انجام شده و در صورت همکاری شهرداری و واگذاری زمین، ساخت آن در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی گفت: فعالیت‌های اشتغال‌زایی بسیج سازندگی بر پایه صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی بنا شده و تاکنون بیش از ۵۴۰ صندوق در سطح خراسان جنوبی ایجاد شده است.

رئیس بسیج سازندگی خراسان جنوبی، بااشاره به فعالیت بیش از ۵۴۰ صندوق قرض‌الحسنه مردمی در روستاها و محلات مختلف خراسان جنوبی افزود:این صندوق‌ها به‌صورت کاملا مردمی اداره می‌شوند و بسیج سازندگی تنها نقش هدایت و تسهیل‌گری دارد و در حال حاضر بیش از ۲۰ نفر از تسهیلگران در استان همکاری دارند.

هنری با بیان اینکه برای هر رسته شغلی، شبکه‌های مردمی و راهبران شغلی تشکیل شده است، گفت: این راهبران که خود کارآفرین هستند، از مرحله تأمین مواد اولیه تا آموزش، تولید و بازاریابی در کنار تولیدکنندگان خرد قرار دارند و به پایداری کارگاه‌ها کمک می‌کنند.

وی گفت: تمامی این فعالیت‌ها در قالب شبکه‌ای مردمی، هماهنگ میان صندوق‌های قرض‌الحسنه، تسهیلگران و راهبران شغلی انجام می‌شود تا اشتغال پایدار و اقتصاد مردم‌پایه در استان نهادینه شود.