در آخرین روز معاملاتی هفته نخست آبان، رینگ بینالملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران شاهد عرضههای قابل توجهی از محصولات نفتی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت بورس انرژی اعلام کرد: مهمترین عرضههای روز هفتم آبان شامل ۹۰ هزار تن تهمانده تصفیهشده (RCD) از سوی شرکت پالایش نفت امام خمینی و ۳۵ هزار تن نفتای سنگین از سوی پالایش نفت آبادان است.
در کنار رینگ بینالملل، رینگ داخلی بازار فیزیکی نیز میزبان عرضههای متنوعی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به ۳ هزار تن سیاو شرکت پالایش نفت آبادان و هزار و ۲۸۸ تن اکستراکت شرکت نفت سپاهان اشاره کرد.
در روز ششم آبان، مجموع ارزش معاملات بورس انرژی ایران به ۳۳ هزار و ۷۲۳ میلیارد ریال رسید؛ سهم رینگ بینالملل بازار فیزیکی از این رقم ۸۸ درصد، رینگ داخلی ۸ درصد، بازار برق ۳ درصد و ابزارهای مالی حدود یک درصد بود.
همچنین در همین روز، رینگ بینالملل با دادوستد ۶۷ هزار و ۷۹۵ تن انواع فرآوردههای نفتی ارزشی معادل ۲۹ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال را ثبت کرد. در میان فروشندگان، شرکت نفت ستاره خلیج فارس با فروش ۳۵ هزار تن نفتای کامل و ۲۸۰ هزار بشکه نفت سفید (معادل ۳۲ هزار و ۳۴۶ تن) به ترتیب در صدر برترین فروشندگان به لحاظ حجم و ارزش قرار گرفت.
در رینگ داخلی نیز شرکت پالایش نفت آبادان با عرضه و فروش ۳ هزار تن سیاو و رقابت قیمتی ۱۳.۶ درصدی، با مجموع ارزش ۸۹۲ میلیارد ریال در جایگاه نخست فروش داخلی ایستاد.