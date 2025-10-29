به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: مرمت گنبد امام‌زاده سرپیر شهرستان اردل تاکنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علیرضا جیلان افزود: برای مرمت گنبد امام‌زاده سرپیر در شهرستان اردل ۶۳۶ میلیون ریال اعتبار اختصاص داده شد.

وی افزود: برچیدن پوشش فلزی روی گنبد امام‌زاده، کاشی‌کاری دور گریو (ساق گنبد) و مرمت دیوار‌های گنبدخانه شامل حذف دیواره‌های الحاقی بیرونی و استحکام‌بخشی بنا از مهم‌ترین عملیات مربوط به مرمت گنبد امام‌زاده سرپیر شهرستان اردل به‌شمار می‌رود.

جیلان گفت: حفاظت و مرمت بنا‌های تاریخی از مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری است.