به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل استاندار اردبیل در آیین کلنگ زنی احداث نیروگاه خورشیدی کارخانه سیمان گفت: تسهیلات بانکی برای ایجاد نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر یا خورشیدی، بدون محدودیت و در اسرع وقت تامین و پرداخت می‌شود و از فعالان در این عرصه پشتیبانی و حمایت می‌کنیم.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: ناترازی برق استان اردبیل در پیک مصرف ۱۲۰ الی ۱۵۰ مگاوات است که برای جبران آن ۳۷۵ مگاوات برق در نیروگاه‌های خورشیدی تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه دولت در حمایت از احداث نیروگاه‌های خورشیدی و ارائه مشوق ها هیچ محدودیتی ندارد، اظهار کرد: تامین تسهیلات مورد نیاز احداث نیروگاه‌های خورشیدی با مشارکت صندوق توسعه ملی بدون محدودیت انجام می‌گیرد.

استاندار اردبیل با تاکید بر اینکه دولت برای تامین زیرساخت های مورد نیاز واحدهای اقتصادی تلاش می کند ادامه داد: بخش خصوصی نیز برای تحقق این امر مهم باید دست در دست دولت فعالیت کند.