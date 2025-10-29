به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در راستای ارتقاء سطح ایمنی و حفاظت از زیرساخت‌های رودخانه، عملیات نصب دیوار بتنی حفاظتی از نوع نیوجرسی در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی سمت چپ نکوآباد پایان یافت.

در این طرح بیش از چهار کیلومتر حفاظ بتنی از نیوجرسی در امتداد شبکه سمت چپ کانال اصلی آبیاری و زهکشی نکوآباد نصب شد.

هدف اصلی از اجرای این طرح، ایمن‌سازی مسیر دسترسی و جلوگیری از هرگونه تجاوز به حریم کانال‌ها و همچنین پیشگیری از حوادث ناگوار احتمالی عنوان شده است.

این اقدام فنی به صورت ویژه برای افزایش ایمنی تردد اهالی و کشاورزان منطقه پیرامون کانال‌های اصلی صورت پذیرفته است.