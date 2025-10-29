وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه رسیدگی به معیشت فرهنگیان، اولویت اصلی ماست، گفت: «فوق‌العاده خاص» باید به آموزش و پرورش و معلمان تخصیص داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی، در نشست صمیمی با اعضای فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، افزود: رسیدگی به وضع معیشت معلمان، از مهم‌ترین دغدغه‌های کمیسیون است. برای بهبود وضع موجود معلمان، همت ویژه و اعتبارات کافی لازم است و دولت نیز در این مسیر کمک خواهد کرد.

کاظمی به وضع صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد و گفت: سیاست صندوق ذخیره، حرکت از بنگاه‌داری به سهامداری، تعدیل و ادغام شرکت‌های زیان ده و ایجاد سامانه شفافیت و ارتقای ساختار حراستی و نطارتی قوی است.

وی بر لزوم نظارت جدی‌تر بر مدارس غیر دولتی تاکید کرد و افزود: ساماندهی نیروی انسانی نیز در حال انجام است. از مجلس تقاضا می‌شود تا با اصلاح آیین‌نامه، مشکلات موجود برای تبدیل وضع معلمان را برطرف کند.

وزیر آموزش و پرورش خواستار شد که تا تخصیص «فوق‌العاده خاص» به معلمان، در قالب نامه رسمی از طرف مجلس شورای اسلامی، به مراجع ذی‌ربط، ارائه شود، چرا که بدون اعمال فوق العاده خاص، اقتصاد معلمان تغییر نخواهد کرد.