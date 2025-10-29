به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه در نشست انجمن‌های کتابخانه‌های این شهرستان گفت: برنامه جامع کتابخوانی مهر، بیداری، فصل آگاهی، قصه‌های مادرانه، میراثی برای کودکان فردا، تجلیل از اعضای کتابخوان برتر، فعالان فرهنگی، نشست‌های کتابخوانی مدرسه‌ای و اجرای مسابقات فرهنگی از مهمترین این برنامه‌ها است.

ناصر اسدی گفت: شهرستان شاهین شهر و میمه دارای ۷ کتابخانه عمومی و یک کتابخانه مشارکتی است که در مجمو ع بیش از ۷ هزار نفر عضو فعال دارند.