به مناسب هفته کتاب و کتابخوانی بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی در کتابخانههای شهرستان شاهین شهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شاهین شهر و میمه در نشست انجمنهای کتابخانههای این شهرستان گفت: برنامه جامع کتابخوانی مهر، بیداری، فصل آگاهی، قصههای مادرانه، میراثی برای کودکان فردا، تجلیل از اعضای کتابخوان برتر، فعالان فرهنگی، نشستهای کتابخوانی مدرسهای و اجرای مسابقات فرهنگی از مهمترین این برنامهها است.
ناصر اسدی گفت: شهرستان شاهین شهر و میمه دارای ۷ کتابخانه عمومی و یک کتابخانه مشارکتی است که در مجمو ع بیش از ۷ هزار نفر عضو فعال دارند.