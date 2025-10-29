پخش زنده
گزارشهای رسانهای از آغاز تخلیه بیش از نیم میلیون تن نهاده دامی در بندر امام خبر میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی به نقل از واردکنندگان نهادههای دامی اعلام داد که با انجام روند تامین ارز، عملیات تخلیه ۷۰ هزار و ۹۰۰ تن ذرت از کشتی اومیکرون استایل آغاز شده و دو کشتی به نامهای استارنینا با محموله ۷۲ هزار و ۸۰۰ تن و کشتیام دی ال توفان با ۶۹ هزار و ۲۰۰ تن بار ذرت در نوبت تخلیه قرار دارند.
بر اساس این گزارش چهار فروند کشتی حامل نهاده به ترتیب با محمولههای ۸۰ هزار تن، ۸۰ هزار و ۶۰۰ تن، ۷۵ هزار و ۸۰۰ تن و ۷۳ هزار و ۳۰۰ تن در لنگرگاه بندر امام متوقف شده و منتظر پایان روند تامین ارز هستند.
به این ترتیب در مجموع کشتیهای پهلوگرفته کنار اسکله و لنگرگاه جمعا ۵۲۵ هزار و ۵۰۰ تن نهاده به بندر امام وارد شده و تا دو هفته بعد نیز ۸۰۰ هزار تن نهاده توسط ۱۱ کشتی به این بندر منتقل خواهد شد.
این گزارش پس از آن منتشر میشود که غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس اعلام کرد ۱۰۰ میلیون یورو از معوقات ارزی تامین کنندگان نهادههای دامی پرداخت شده و قرار است ۶ کشتی حامل نهادههای دامی که در بنادر کشور پهلو گرفتهاند، تخلیه شوند.
به گفته نوری امروز نیز ۲۰۰ میلیون یورو ارز ترجیحی دیگر برای واردات نهاده پرداخت میشود و نهادههای تخلیه شده در اسرع وقت در اختیار دامداران و مرغداران قرار میگیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در ماههای اخیر فشارهایی برای استفاده از ذخایر وارداتی وجود داشته، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۴ میلیارد یورو ارز برای نهادهها و کالاهای اساسی تخصیص یافت و این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲ میلیارد یورو و در بودجه امسال نیز به ۸ میلیارد یورو کاهش یافت و این کاهش تخصیص نسبت به سالهای گذشته محسوس بوده است. ضمن اینکه با خشکسالی گسترده نیز مواجه بودیم و بنابر این وزارت جهاد کشاورزی ناچار شد در اسفندماه سال گذشته پیشنهاد افزایش سقف تخصیص ارز را از ۸ میلیارد یورو به ۱۰ میلیارد یورو ارایه کند تا نیاز کشور در شرایط بحرانی خشکسالی و کاهش تولید داخلی تامین شود.
نوری با بیان اینکه طی سه سال گذشته بدهیهای معوق ارزی به حدود ۶ میلیارد یورو رسیده است، تصریح کرد: کاهش سهمیه ارزی باعث کندی در تسویه این بدهیها شده و برخی تامینکنندگان خارجی نیز فروش اعتباری خود را کاهش دادهاند که همین مسئله فشار بیشتری بر زنجیره تأمین نهادهها وارد میکند. چراکه فروشندگان خارجی پول خود را مطالبه میکنند، بنابراین تامین این ارز برای استمرار تولید ضروری است.