سه واحد صنفی متخلف در بیرجند در قالب طرح نظارتی و حمایت حقوق مصرف کنندگان پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: در راستای طرح نظارتی و حمایت حقوق مصرف کنندگان و در ادامه تشدید برخورد با واحدهای صنفی متخلف، سه واحد متخلف نانوایی و میوه تره بار به دلیل تخلفات صنفی پلمب و نسبت به نصب بنر تخلف آنها اقدام شد.
محدثی نژاد با تأکید بر برخورد جدی با متخلفان، اعلام کرد: حفظ حقوق مصرفکنندگان و کنترل بازار اولویت اصلی است و با هرگونه تخلف اقتصادی برخورد قانونی خواهد شد.
به گفته وی این اقدامات در راستای نظارت مستمر بر بازار استان و جلوگیری از تخلفات مشابه ادامه دارد.