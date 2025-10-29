به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم، سردار حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در مجتمع پژوهشی و آموزشی صنعت آب و برق اصفهان گفت: در این مراسم بیش از ۱۶۰۰ نیروی فنی، عملیاتی و امدادی از ۳۴ شرکت آب و فاضلاب حضوری فعال داشتند و با به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران و پرچم مانور استقرار، فضای شورانگیزی بر مراسم حاکم شد که نشان‌دهنده آمادگی همه‌جانبه صنعت آب و فاضلاب برای پاسخ‌گویی به شرایط بحرانی بود.

هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم در این مراسم گفت: این مراسم به‌عنوان گامی آغازین در راه اجرای مانور سراسری تیم‌های واکنش سریع در سطح کشور برگزار شد و زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت بحران خواهد بود.